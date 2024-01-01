جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جندي وإصابة 4 بمعارك غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، مقتل أحد جنوده، وإصابة 4 آخرين بينهم ضابط بجروح خطيرة في معارك بقطاع غزة، ما يرفع حصيلة قتلاه إلى 507 منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان إن "العريف (احتياط) عميحاي يسرائيل يهوشوع أوستر (24 عاما) من (مستوطنة) "كارني شمرون" (شمالي الضفة الغربية المحتلة)، مقاتل في الكتيبة 7020 تشكيل هشارون (5) قُتل في معركة بشمال قطاع غزة".

وبمقتل الجندي ترتفع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي المعلنة إلى 171 منذ بدء العملية البرية بقطاع غزة في 27 أكتوبر الماضي، وإلى 507 منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي.

وأضاف الجيش أن "جنديين آخرين أصيبا خلال المعركة ذاتها، بجروح خطيرة، وأصيب جندي ثالث بجروح خطيرة في معركة بجنوبي القطاع"، وفقا لوكالة الأناضول.

وتابع الجيش: "كما أصيب ضابط في كلية الهندسة العسكرية بجروح خطيرة، خلال اشتباكات شمال قطاع غزة، وتم إجلاء المقاتلين لتلقي العلاج الطبي في المستشفى، وإبلاغ أسرهم".

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي حربا على غزة خلّفت حتى الاثنين 21 ألفا و978 شهيدا و57 ألفا و697 مصابا، ودمارا هائلا في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.