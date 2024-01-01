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ينطلق غدًا الثلاثاء معسكر المنتخب الوطني بقيادة مديره الفني البرتغالي روي فيتوريا، استعدادًا لخوض غمار منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبل.

وتستضيف العاصمة الإدارية الجديدة معكسر منتخب مصر والذي ينطلق غدًا ويستمر حتى يوم 9 يناير الجاري.

ويلعب منتخب مصر مباراة ودية دولية يوم 9 يناير الجاري أمام منتخب تنزانيا على ستاد القاهرة الدولي في بروفة أخيرة قبل السفر إلى كوت ديفوار.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية بأمم إفريقيا رفقة غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

وينتظم غدًا لاعبو الأهلي والزمالك وبقية اللاعبين المحترفين الذين تم استدعاؤهم في معسكر المنتخب في حين ينضم قائد الفراعنة محمد صلاح عقب نهاية مباراة ليفربول ونيوكاسل بالجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي والمقرر لها مساء اليوم الإثنين.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة موزمبيق فى السابعة مساء الأحد 14 يناير 2024 على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار بالجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

وتحلم الجماهير المصرية تحقيق منتخب مصر إنجاز تاريخي جديد بالتتويج باللقب القاري وإضافة النجمة الثامنة على قميص الفراعنة.

ضمت قائمة منتخب مصر النهائية لبطولة أفريقيا 27 لاعباً هم: حراسة المرمى: محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد صبحى

الدفاع : أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر - أسامة جلال - أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدى

الوسط : حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو - أحمد نبيل كوكا - محمود حمادة

الهجوم : محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا