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إثيوبيا توقع اتفاقا مع أرض الصومال للوصول إلى البحر الأحمر

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 1 يناير 2024 - 8:00 م | آخر تحديث: الإثنين 1 يناير 2024 - 8:00 م

وقعت إثيوبيا مذكرة تفاهم مع أرض الصومال (صوماليلاند)، وهي منطقة انفصالية عن الصومال، للوصول إلى البحر الأحمر، مقابل حصة في شركة الطيران الوطنية الإثيوبية

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رضوان حسين، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، قوله إنه سيتم اختتام المفاوضات المفصلة للتوصل إلى اتفاق رسمي خلال شهر.

وقال حسين إن مذكرة التفاهم ستمكن إثيوبيا من استئجار منفذ إلى البحر الأحمر من أرض الصومال من أجل استخدامه كقاعدة عسكرية أو لأعراض تجارية لمدة 50 عاما.

وأوضح حسين، في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، في العاصمة أديس أبابا حضره رئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي إن إثيوبيا ستتمكن أيضا من بناء بنية تحتية وممر.

وفي أكتوبر الماضي، اعتبر أبي أحمد في محاضرة بثها التليفزيون أن الوصول إلى المحيط هدف استراتيجي وحذر من أن الفشل في تأمين هذا يمكن أن يؤدي إلى صراع، قبل أن يخفف من تصريحاته.

وقوبلت تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، بانتقادات من جانب إريتريا والصومال وجيبوتي، ووصفت الدول الثلاث سيادتها ووحدة أراضيها بأنها مقدسة وغير مطروحة للنقاش.

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