القوات الإسرائيلية تقتحم وتداهم عدة بلدات في الضفة الغربية

أفادت وكالة "وفا" الفلسطينية بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت عدة بلدات في الضفة الغربية ما أدى إلى اندلاع مواجهات ومداهمة عدد من المنازل.

وقالت مصادر محلية للوكالة إن "قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سلواد، شرق رام الله، وداهمت عددا من المنازل، وعبثت بمحتوياتها، من بينها منزل المعتقل إسلام حسن مرعي، ومنزل شقيقه خليل".

وأكدت مصادر محلية أخرى أن القوات الإسرائيلية اقتحمت بلدة يعبد بمحافظة جنين، وداهمت حي البعاجوة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال الأعيرة النارية، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا" بأن "جيش الاحتلال اقتحم بلدة بروقين والزاوية غرب سلفيت، ومردا شمالها، وسط إطلاق قنابل الصوت وترويع المواطنين، كما أقام حواجز عسكرية في تلك البلدات وأعاق حركة المواطنين، من خلال تفتيش مركباتهم والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية".

وطالبت الأمم المتحدة إسرائيل بـ"وضع حد لعمليات القتل غير المشروع وعنف المستوطنين" بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، منددة بـ"التدهور المتسارع" في وضع حقوق الإنسان.