توقف بطولة للتنس بالإمارات لأسباب أمنية وسط الحرب الأمريكية على إيران

توقفت بطولة التحدي التي ينظمها اتحاد لاعبي التنس المحترفين في الإمارات بشكل مفاجئ اليوم الثلاثاء بسبب إنذار أمني ​مرتبط بالصراع الدائر في الشرق الأوسط وذلك بعدما غادر اللاعبون وأفراد ‌طاقم تنظيم البطولة أرضية الملعب مسرعين نحو منطقة آمنة.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل شنتا ضربات جوية على إيران في مطلع هذا الأسبوع، مما أسفر عن مقتل الزعيم الأعلى ​الإيراني آية الله علي خامنئي، فيما شنت إيران هجمات على ​دول في شبه الجزيرة العربية.

وتم ايقاف المباريات في بطولة الفجيرة ⁠للتحدي، وهي واحدة من عدة بطولات تعتبر محطة عبور نحو بطولات اتحاد ​لاعبي التنس المحترفين وهي بطولات النخبة، امتثالا لبروتوكولات الأمنية المعتمدة، قبل أن ​يتم إلغاء المباريات فيما تبقى من اليوم كإجراء احترازي.

وأظهرت لقطات متداولة على الإنترنت أن اللاعب الياباني هاياتو ماتسوكا ودانييل أوستابنكوف و هما يغادران الملعب أثناء مباراتهما، قبل ​أن يعلن الحكم عن إيقاف اللعب ويتبعهم للخارج.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة ​في وقت سابق اليوم، إن السلطات تمكنت من إخماد حريق إثر سقوط حطام لطائرة ‌مُسيرة ⁠بعد اعتراضها من قبل الدفاعات الجوية في منطقة صناعية لتكرير النفط.

وقال اتحاد لاعبي التنس المحترفين لرويترز إن صحة اللاعبين وسلامتهم ورفاهيتهم، إضافة لطاقم العاملين وأفراد البطولة تعد أولوية قصوى. ولم تكشف اللجنة المنظمة للبطولة، عما إذا ​كانت البطولة ستستأنف ​غدا الأربعاء أم ⁠لا.

وأضاف "نواصل مراقبة الوضع عن كثب وسنقدم المزيد من التحديثات عند الضرورة".

وأدى الصراع الدائر في المنطقة إلى إغلاق المجال ​الجوي وتعليق رحلات جوية في أجزاء من الخليج، مما ​أدى ⁠لتعطيل محطة عبور رئيسية للرياضة الدولية وتعقيد سفر اللاعبين لخوض بطولات أخرى.

وكان دانييل ميدفيديف الذي فاز بلقب بطولة دبي للتنس يوم السبت الماضي بعد انسحاب ⁠منافسه، ​ومواطنه الروسي أندريه روبليف من بين مجموعة ​من اللاعبين يواجهون صعوبات في الوصول إلى البطولة التالية في جولة اللاعبين المحترفين التي ستقام في ​إنديان ويلز بولاية كاليفورنيا.