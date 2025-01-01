مصطفى شعبان عن تجربته الأولى في الدراما الصعيدية برمضان: حاسس أني أول مرة أمثل

تحدث الفنان مصطفى شعبان، عن مسلسله الجديد «حكيم باشا»، المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، متمنيا أن ينال إعجاب الجمهور ويحقق نجاحا كبيرا.

وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «واحد من الناس» المذاع عبر شاشة «الحياة»، أن المسلسل ينتمي للدراما الصعيدية، مضيفا أنها تجربة جديدة يخوضها لأول مرة في حياته.

وقال: «تحد كبير بالنسبة لي، خفت منه جدًا، لكن لما بدأت في العمل استمتعت جدًا بالحالة»، مؤكدا أن قصة المسلسل «مسلية وجميلة».

ورأى أن الدراما الصعيدية «صعبة جدًا» فعلى مدار التاريخ الدرامي، فهناك أعمال كثيرة تناولت الصعيد؛ لكن «عددا محدودا منها نورت»، وذلك لصعوبتها التي تبدأ منذ بداية كتابة السيناريو.

وأشار إلى أن الصعيد لم يعد مقتصرا على الثأر أو تهريب الآثار كما كانت تصور في الدراما؛ بل أصبح مجتمعا كاملا مليئا بالأحداث والشخصيات والصراعات العائلية.

وأضاف أن إتقان اللهجة الصعيدية «صعب جدًا»، سواء على صعيد مخارج الحروف أو بعض المفردات الخاصة بها.

ووصف شعوره أثناء تجسيد الشخصية الصعيدية قائلا: «الصعيدي مخليني حاسس كأني أول مرة أمثل»، لافتة إلى مشاركة نخبة من النجوم في المسلسل، منهم سهر الصايغ، رياض الخولي، دينا فؤاد، أحمد صيام، منذر رياحنة، سلوى عثمان، أحمد فهيم، وسلوى خطاب.

وأكد أن جميع فريق العمل في «حالة اجتهاد وعمل دؤوب في كل مشهد».

وحول سر تعاونه الدائم مع الفنانة سهر الصايغ والفنان أحمد فؤاد سليم، قال: «أنا اكتشفتها في بابا المجال، ممثلة مرعبة لا حدود لها.. والفنان أحمد فؤاد سليم معندناش ثاني منه الصوت والوجه السينمائي ده، أنا حظي حلو بالعمل معهم».