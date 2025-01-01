السفارة الأمريكية بدمشق: ملتزمون بالعمل مع السوريين لمساعدتهم على اغتنام هذه الفرصة التاريخية

قالت السفارة الأمريكية لدى دمشق، اليوم الأربعاء، إن «واشنطن تقف مع الشعب السوري، وتتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقاً للعام المقبل».

وأضافت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «مع دخولنا عام 2025، نقف مع الشعب السوري ونتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقاً للعام المقبل. بعد خمسة عقود من طغيان نظام الأسد، أصبح لدى السوريين فرصة نادرة لإعادة بناء وإعادة تشكيل بلدهم، وتشكيل مجتمع جديد أكثر حرية وشمولا. الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع السوريين لمساعدتهم على اغتنام هذه الفرصة التاريخية».

وفي وقت سابق، أعربت الولايات المتحدة عن قلقها لوزير الخارجية الجديد في الإدارة الانتقالية السورية أسعد الشيباني، بشأن التقارير الأخيرة حول «الهجمات العنيفة» التي شنها مسلحون في أنحاء البلاد، وفقا لمسؤولين أميركيين.

وأضاف مسئولون أمريكيون لموقع «أكسيوس» الإخباري، أن المبعوث الأمريكي الخاص دانيال روبنشتاين، قال خلال اجتماع له مع الشيباني في دمشق، إن الولايات المتحدة قلقة من «التقارير المتعلقة بالعنف والانتقام والترهيب ضد الأقليات»، وإنه يجب وقف هذه الهجمات.

واعتبر مسئول آخر أن «الإدارة السورية الجديدة بحاجة إلى السيطرة على الوضع، لأنه إذا استمرت هذه الحوادث العنيفة فقد تزيد التوترات الداخلية وتسمح لعناصر مرتبطة بنظام الأسد أو حتى داعش بإشعال صراع جديد في البلاد».