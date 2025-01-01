إعلام أمريكي: 10 قتلى و30 إصابة بحادث دهس في نيو أورليانز

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أفادت شبكة «CNN» الأمريكية، بمقتل 10 أشخاص وإصابة 30 آخرين، بعد أن دهست سيارة حشدًا كبيرًا في نيو أورليانز، بتقاطع شارعي كانال وبوربون.

وأشار مسئولون محليون، إلى أن الحادث الذي وقع في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء (بالتوقيت المحلي)، أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا.

وأظهرت لقطات من موقع الحادث العديد من المصابين وهم يتلقون الرعاية الطبية من خدمات الطوارئ.

وقالت الشرطة وشهود عيان إن سائق الشاحنة في نيو أورليانز ترجل منها بعد صدمه الحشد وأطلق النار.

ويأتي هذا الحادث بعد أسبوع من اقتحام سائق سوقاً لعيد الميلاد في مدينة ماجديبرج بوسط ألمانيا، مما أدى إلى سقوط قتلى وعشرات الجرحى.

وأعلنت صحيفة «بيلد» واسعة الانتشار سقوط 11 قتيلاً على الأقل ونحو 80 مصاباً، بعد أن صدمت السيارة الحشد لمسافة لا تقل عن 400 متر.