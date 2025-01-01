تحركات نيابية لتحسين الثروة الداجنة في مصر

عبدالفتاح: طلبات الإحاطة تشير لوجود بعض المشكلات في المزارع الحكومية حول توقف بعضها وتدني إنتاج البعض الآخر

فؤاد: 80% من مزارع الدواجن أغلقت لتدهور التصنيع.. وتمويل المزارع الصغيرة المغلقة حجر الأساس في حل أزمة ارتفاع الأسعار

عمر: تدني إنتاج مزارع وزارة الزراعة من البيض في الإسكندرية

تستعد لجنة الزراعة بمجلس النواب، لمناقشة طلبي إحاطة مقدمين من جمال فؤاد السيد، عضو اللجنة، بشأن تحويل مزارع الدواجن المغلقة، والتي زحفت عليها القرى والمدن إلى مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، لحل أزمة ارتفاع أسعار البيض والدواجن في السوق المصري، وآخر مقدم من منى عمر، عضو اللجنة، عن تدني إنتاجية مزارع الدولة من البيض في الإسكندرية.

وقال وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، صقر عبد الفتاح، إن اللجنة ستناقش طلبي الإحاطة فور تسلمها تقرير وزارة الزراعة الأسبوع القادم، بشأن وضع المزارع الحكومية المنتجة للثروة الداجنة في مصر.

وأضاف عبد الفتاح لـ"الشروق"، أن طلبي الإحاطة يشيران إلى وجود بعض المشكلات في المزارع الحكومية، حول توقف بعضها، وتدني إنتاج البعض الآخر من الثروة الداجنة.

وقال عضو اللجنة جمال فؤاد السيد في تصريحات لـ"الشروق"، إن طلب الإحاطة لم يناقش بعد، مشيرا إلى أنه من 70 إلى 80% من مزارع الدواجن أغلقت بسبب تدهور التصنيع الداجني في ظل وجود محطات كبيرة للتربية والتصنيع، حلت محل دور مزارع الدواجن الصغيرة.

وأضاف: "لم تستطع مزارع الدواجن الصغيرة أن تصمد أمام الخسائر المتكررة، بالتالي تسببت في خسائر كبيرة للمزارعين والفلاحين الذين عزفوا عن تربية الدواجن".

وتابع: "دورة حياة إنتاج البيض قد تستغرق 100 يوم، وفي ظل ارتفاع أسعار العلف فإن ذلك يأتي بالخسارة على صاحب المزرعة الذي يفضل بيع الدواجن بدلا عن تربيتها لإنتاح البيض".

وأشار إلى أن تمويل المزارع الصغيرة المغلقة وتحويلها لمشاريع صغيرة ومتناهية الصغر يعتبر حجر الأساس في حل أزمة ارتفاع أسعار البيض والدواجن في مصر، مؤكدا على دور الدولة في ضرورة تقديم الدعم للمزارعين الصغار وتشجيهعم وتمويلهم عبر بروتوكولات مختلفة، وفتح المجال لهم لتسهيل الحصول على الفرص وتجنب القرارات المعيقة، بالإضافة للرقابة على المشاريع الصغيرة، بما يتكامل مع تشغيل الأطباء البيطريين بها.

وأكد فؤاد، على ضرورة وجود خريطة للمشروعات في مصر للتوسع في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرا إلى أن اقتصاد بعض الدول المتقدمة مثل الصين وألمانيا كان قائما على المشروعات الصغير ومتناهية الصغر.

بدورها، قالت عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، منى عمر، إن إنتاج البيض في محافظة الإسكندرية انخفض، ولا يستطيع تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين.

وأضافت عمر في تصريحات لـ"الشروق"، أنها تقدمت بطلب إحاطة لوزارة الزراعة بضرورة زيادة إنتاج البيض، لتحقيق الاكتفاء الذاتي لمحافظة الإسكندرية، بعد تدني إنتاج مزارع وزارة الزراعة من البيض بها، مشيرة إلى أنه في حال عظمت مزارع وزارة الزراعة إنتاجيتها من البيض سينتج عنه دخول الوزارة بقوة كمنافس في السوق، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض الأسعار في الإسكندرية والسوق المصرية ككل.