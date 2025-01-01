انضمام رومانيا وبلغاريا إلى منطقة شنجن

أصبحت بلغاريا ورومانيا، اليوم الأربعاء، عضوين كاملين في منطقة شنجن التي لا تتطلب تأشيرة دخول على الحدود، بعد 18عاما من انضمامهما إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي مطلع العام، اليوم الأربعاء، تم رفع القيود على الحدود البرية، بعد أشهر من رفع القيود على الحدود البحرية والمطارات في مارس الماضي. وكانت الدولتان قد انضمتا إلى الاتحاد الأوروبي في الأول من يناير 2007.

وفي مدينة كولاتا على الحدود مع اليونان، أشاد رئيس الوزراء البلغاري ديميتار جلافشيف بهذه الخطوة ووصفها بأنها "حدث تاريخي".

وتم رفع الحواجز، في احتفال أُقيم ليلة رأس السنة، عند معبر جيورجيو - روس الحدودي بين رومانيا وبلغاريا بحضور وزيري داخلية البلدين.

وحضر ضباط شرطة رفيعو المستوى من كلا الجانبين احتفالا مماثلا عند معبر نادلاك - شانادبالوتا الحدودي على الطريق السريع بين رومانيا والمجر.

وبانضمام رومانيا وبلغاريا، يبلغ إجمالي عدد الدول المنتمية الآن إلى منطقة شنجن 29 دولة، تشمل معظم دول الاتحاد الأوروبي، لكنها تشمل أيضا دولا غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل سويسرا والنرويج وأيسلندا وليختنشتاين.

ومع ذلك، أعادت مؤخرا حكومات عديدة ــ منها الحكومة الألمانية ــ فرض ضوابط على الحدود في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية.