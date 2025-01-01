إصابة حارسي أمن في تبادل إطلاق نار مع لص في مركز تسوق بمدينة لوس أنجليس

أُصيب حارسا أمن في مركز تسوق بوسط مدينة لوس أنجليس الأمريكية خلال تبادل لإطلاق النار مع رجل حاولا منعه من الفرار ببضائع مسروقة قيمتها أكثر من ألف دولار، وفقا لما أعلنته الشرطة يوم الثلاثاء.

وواجه الحارسان المشتبه به أثناء خروجه من متجر "تارجت" في مركز تسوق مفتوح ليلة الاثنين. وأطلق المشتبه به ما لا يقل عن خمس طلقات نارية، بينما رد أحد الحراس بإطلاق النار أيضا، بحسب ما صرح به الكابتن راؤول جوفيل من شرطة لوس أنجليس خلال مؤتمر صحفي.

وفرّ المشتبه به من مكان الحادث، ولا تزال الشرطة تبحث عنه.

وقال جوفيل: "كنا محظوظين جدا لأن أحدا لم يُقتل في هذا الحادث"، وأضاف متحدثا عن المشتبه به: "نحن نعلم أنه شخص عنيف ومسلح".

واختتم حادث إطلاق النار عاما أظهر فيه الناخبون في كاليفورنيا إحباطهم من سرقة المتاجر وجرائم أخرى، وسط شعور بأن هذه الجرائم تُركت دون رادع.