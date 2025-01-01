ترامب يربط هجوم الدهس في نيو أورلينز الأمريكية بالهجرة غير النظامية

ربط الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الهجوم الدامي بشاحنة على حشد من الأشخاص، في نيو أورلينز، بالهجرة غير النظامية، وهي القضية التي كانت محور انتصاره في الانتخابات.

وكتب ترامب، على مواقع التواصل الاجتماعي: «عندما قلت إنّ المجرمين القادمين (إلى البلاد) أسوأ بكثير من المجرمين الموجودين في البلاد اتضح أن هذا صحيح». ولم تشر الشرطة إلى جنسية أو هوية المهاجم، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

كذلك، قال ترامب إنّ معدل الجريمة في البلاد وصل إلى مستوى لم يشهده أحد من قبل. غير أنّ مكتب التحقيقات الفيدرالي كان قد أفاد عن انخفاض الجرائم العنيفة بشكل حاد في جميع أنحاء البلاد.

وقُتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب 35 آخرون الأربعاء عندما دهست شاحنة صغيرة حشدا من المحتفلين برأس السنة في حي سياحي في مدينة نيو أورلينز الأمريكية، وفتح مكتب التحقيقات الفدرالي «إف بي آي» تحقيقًا في «عمل إرهابي».

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) إن الرجل سائق الشاحنة الذي فر في بادئ الأمر بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة «قتل»، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأكدت المسئولة في شرطة المدينة آن كيركباتريك، خلال مؤتمر صحفي عقب الهجوم، أن سائق شاحنة صغيرة حاول دهس أكبر عدد ممكن من الأشخاص. وقالت: «كان عازما بشدة على التسبب في مجزرة».