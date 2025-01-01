مباحثات ليبية هندية لإعادة فتح سفارة الهند في طرابلس

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شهدت العاصمة الليبية، اليوم الأربعاء، مباحثات بين مسؤولين ليبيين وهنود بشأن إعادة فتح السفارة الهندية في طرابلس.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية "وال" أن مدير إدارة آسيا وأستراليا بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية نوري الكاسح بحث مع القائم بالأعمال السفارة الهندية في ليبيا محمد عليم سبل تحديث الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.

وأفادت وزارة الخارجية عبر حسابها على فيسبوك، بأن اللقاء بحث الترتيبات اللازمة لاستئناف عمل السفارة بكامل طاقمها في طرابلس، كما أكد الجانبان أهمية عودة الشركات والعمالة الهندية للمساهمة في عمليات جهود إعادة الإعمار في البلاد.



