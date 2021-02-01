إسرائيل تمدد الإغلاق الصحي حتى الجمعة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

صادقت الحكومة الإسرائيلية الليلة الماضية على تمديد الإغلاق الصحي بأربعة أيام حتى صباح الجمعة المقبلة.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلي، فإنه من المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء مجددا بعد غد الأربعاء للنظر في إمكانية فرض تمديد آخر.

كما أقرت الحكومة استمرار منع الدخول إلى إسرائيل والخروج منها حتى الأحد المقبل عند منتصف الليل.

وستبحث لجنة استثناءات في طلبات الوصول إلى إسرائيل لأسباب إنسانية أو خاصة. ويجب على القادمين إلى إسرائيل من جميع الدول بدءا من الغد وحتى الأحد المكوث في فنادق للحجر. وستبقى المعابر البرية مع الأردن ومصر مغلقة اليوم وغدا.

ويأتي التمديد في ظل استمرار ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا، رغم تلقي أكثر من ثلث السكان جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة للفيروس.