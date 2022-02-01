أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم الثلاثاء، رسميًا تعيين الحكم الزامبي بكاري جاساما، ليكون حكمًا للمواجهة النارية المرتقبة بين منتخب مصر ضد الكاميرون.

وتلعب مصر ضد الكاميرون (مستضيف البطولة)، في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الخميس المقبل، ضمن الدور نصف النهائي من أمم إفريقيا 2021.

وجاء طاقم تحكيم مباراة مصر والكاميرون كالتالي:حكم: بكاري جاساما - جامبيا مساعد أول: جيرسون دوس سانتوس - أنجولا مساعد ثاني: ارسينيو شادريك - موزمبيق حكم رابع: سليمان أمل الدين - جزر القمر حكم VAR : هيثم قيراط - تونس مساعد VAR: لحلو بن إبراهيم - الجزائر مساعد VAR: خليل حساني - تونس

وتعيش الجماهير المصرية حالة من الرعب، نظرًا لحجم الكوارث والفضائح التي ارتكبها الحكم الزامبي تاريخيًا عند إدارته مباريات منتخب مصر أو الأهلي والزمالك في البطولات الإفريقية.

وتأتي أبرز فضائح بكاري جاسما، كانت آخرها في مباراة منتخب مصر أمام نيجيريا بدور مجموعات بطولة أمم إفريقيا المقامة حاليًا في الكاميرون 2021، بعد أن تجاهل الحكم سقوط أحمد سيد زيزو داخل منطقة جزاء النسور الخضر باللقاء الذي انتهى بخسارة المنتخب 1-0.

ولا ينسى أي مشجع أهلاوي، تحامل جاساما على الفريق الأحمر في مباراة الوداد المغربي، بـ إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2017 باحتساب مخالفات وهمية للوداد، وحرمان الأهلي من العديد من الفرص المحققة بصافرته المتكررة.