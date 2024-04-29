هل مشروبات الطاقة تزيد جلطات القلب والمخ؟ أستاذ مخ وأعصاب يجيب

أجاب الدكتور أحمد صلاح الدين كامل، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بكلية طب القصر العيني، عما إذا كانت مشروبات الطاقة سببًا في زيادة جلطات القلب والمخ.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، أن تلك المشروبات قد تكون سببًا لزيادة معدلات الإصابة بالجلطات في الفئات الأكثر عرضة للإصابة: كالأكبر سنًا، ومرضى القلب والضغط المرتفع.

ونوه أن المدخنين من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بجلطات، قائلًا إن عدم ممارسة الرياضة والعادات السيئة في الطعام تزيد من معدلات الإصابة بها.

وحذر من أن «الفجر أكثر الأوقات شيوعًا لتكون الجلطات»، مشددًا على أهمية الإكثار من شرب المياه على مدار اليوم، خاصة أن مصر تتسم بجو جاف ويتسم بارتفاع درجات الحرارة.

وأكمل: «تعويض المياه الذي يفقده الجسم ضروري، ولو مسافر ادخل الحمام في الاستراحات، بلاش الامتناع عن شرب المياه لـ6 ساعات لأنك تخشى دخول الحمام».