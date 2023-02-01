مشروع تجريبي لتعزيز رحلات الربط بالسكك الحديدية بين دول الاتحاد الأوروبي

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من المقرر أن تسافر القطارات بشكل أسرع وأكثر تواترا بين العديد من دول الاتحاد الأوروبي في المستقبل كجزء من مشروع تجريبي.

ووفقا للمفوضية الأوروبية ، يتضمن المشروع خطوط ربط تجريبية جديدة أو محسنة ، بما في ذلك العديد من الرحلات التي تربط ألمانيا بدول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

على سبيل المثال، سيتمكن الركاب من السفر بشكل متكرر من ألمانيا إلى الدول الاسكندنافية ، حسبما أعلنت المفوضية في بروكسل يوم الثلاثاء.

ووفقا للمعلومات ، ستبدأ خطوط الربط الأولى في الصيف.

ضمن المشروع ، من المتوقع أن يربط قطار ليلي جديد ستوكهولم وكوبنهاجن وبرلين.

بالإضافة إلى ذلك ، ستعمل خطوط ربط جديدة لشركة "فليكس ترين" على نقل الركاب من مدينة لايبزيج شرق ألمانيا عبر برلين وكوبنهاجن إلى ستوكهولم.

ومن المقرر أيضا إنشاء خط جديد من براغ عبر برلين إلى كوبنهاجن، بالإضافة إلى قطار نهاري من هامبورج إلى جوتنبرج.

ومن المتوقع أيضا أن تجلب وصلة تجريبية أشخاصا من ميونخ إلى زيوريخ وأخرى من ميونخ عبر فيينا إلى بودابست.

ويمكن للمسافرين أيضا التطلع إلى رحلة ربط جديدة من روما إلى ميونخ ومن ميلانو إلى ميونخ.

ومن المتوقع أيضا تشغيل قطارات ليلية جديدة بين باريس وميلانو وفينيسيا وبين أمستردام وبرشلونة. ومن المقرر أيضا إقامة رحلات ربط جديدة على سبيل المثال بين لشبونة ولا كورونيا ومدريد وكذلك بين كتالونيا وجنوب فرنسا.

وفقا للمفوضية الأوروبية ، سيتم تنفيذ المشاريع مع شركات السكك الحديدية الحكومية والخاصة.