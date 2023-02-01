هيئة الحج العراقية: موافقة الجانب السعودي على زيادة أعداد معتمرينا إلى 5000

أعلنت هيئة الحج والعمرة العراقية، اليوم الأربعاء، عن موافقة الجانب السعودي على زيادة عدد المعتمرين العراقيين من 1000 إلى أكثر من خمسة آلاف معتمر.



وأشار رئيس الهيئة الشيخ سامي المسعودي - في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إلى أنه زار مع مسؤولين عراقيين منفذ "عرعر" للاطلاع على إجراءات تفويج المعتمرين العراقيين إلى السعودية لأداء مناسك العمرة"، مضيفا أن هناك تنسيقا كبيرا بين الهيئة والعمليات المشتركة والقوات الأمنية في محافظتي كربلاء والأنبار، إضافة إلى استنفار ملاكات هيئة الحج والمنافذ الحدودية لتسهيل الإجراءات المتعلقة بمنح تأشيرات السفر إلى الديار المقدسة.



وأكد أن هيئة الحج تسعى لرفع العدد لأعلى طاقة استيعابية والوصول إلى 10 آلاف معتمر، مشيرا إلى أن الهيئة العليا للحج والعمرة تبحث مع الجانب السعودي أعداد الحجاج للموسم المقبل.