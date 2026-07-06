هاري كين يقود هجوم إنجلترا أمام المكسيك في ثمن نهائي كأس العالم

أعلن الألماني توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، التشكيل الرسمي للمنتخب في مواجهة نظيره منتخب المكسيك، في المباراة التي تجمع المنتخبين في الثالثة من فجر اليوم، الإثنين، على ملعب أزتيكا، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، والتي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة، في الدور ربع النهائي، مع منتخب النرويج الذي أطاح بنظيره البرازيلي في وقت سابق مساء الأحد، بعد الفوز عليه بنتيجة 2-1.

ويدخل منتخب إنجلترا مباراة اليوم بتشكيل يضم كلًا من:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: جاريل كوانساه - إزري كونسا و مارك جيهي.

خط الوسط: نيكو أوريلي - إليوت أندرسون - ديكلان رايس و جود بيلينجهام.

الهجوم: بوكايو ساكا - أنتوني جوردون و هاري كين.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كلٍ من: جيمس ترافورد - جوردان هندرسون - كوبي ماينو - نوني مادويكي - ماركوس راشفورد - دان بيرن - جون ستونز - إيبيريشي إيزي - جد سبينس - رييس جيمس - تريفوه تشالوباه - أولي واتكينز - دين هندرسون - مورجان روجرز و إيفان توني.