الملياردير الهندي جوتام أداني يفقد لقب أغنى رجل في آسيا

خرج الملياردير الهندي جوتام أداني، من قائمة أغنى 10 أشخاص في العالم، كما فقد لقب الأكثر ثراء في آسيا إذا استمر تراجع أسهم مجموعته، وسط تقارير عن قيامه بعمليات احتيال.



وانخفض ترتيب الملياردير الهندي بمؤشر "بلومبرج" للمليارديرات من المركز الرابع إلى المركز الحادي عشر، بعد أن نزفت ثروته الشخصية 34 مليار دولار في ثلاثة أيام تداول فقط.



وبثروته البالغة 84.4 مليار دولار حاليا، جاء ترتيب أداني متفوقا بمرتبة واحدة فقط على منافسه ورئيس شركة Reliance Industries، موكيش أمباني البالغة ثروته الصافية 82.2 مليار دولار.



وتراجعت أسهم شركات مجموعة Adani Group وسط ضغوط بيعية استمرت ثلاثة أيام أدت إلى فقدانها أكثر من 68 مليار دولار من قيمتها السوقية، بعد نشر تقرير Hindenburg Research الذي زعم وجود "تلاعب واضح في الأسهم والاحتيال المحاسبي".



وبذلك جاء ترتيب أداني بقائمة المليارديرات بعد كارلوس سليم المكسيكي، والمؤسس المشارك لشركة "جوجل" سيرجي برين، والرئيس التنفيذي السابق لشركة "مايكروسوفت" ستيف بالمر.