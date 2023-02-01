تجديد حبس مدير و3 فتيات لممارسة الدعارة داخل نادٍ صحي يستقطب راغبي المتعة بمنطقة العجوزة

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قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة تجديد حبس 4 متهمين 15 يوماً على ذمة التحقيقات، فى واقعة اتهام 3 فتيات وشاب بتكوين شبكة لممارسة الدعارة والأعمال المنافية للآداب تحت ستار "جلسات المساج" داخل نادٍ صحى بالعجوزة.

وتبين من التحقيقات أن مدير المكان شاب يدعى "ع.م" 31 عاما، ومعه 3 فتيات هن: "و.ر" و"م.ح" و"ر.ص" تستقطبن الزبائن عن طريق وسائل التواصل الاجتماعى.

وأخلت النيابة سبيل المتهم الرابع وهو أحد الزبائن الذي كان شاهدًا على الواقعة.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود فى الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

وألقى ضباط مباحث الإدارة العامة لمباحث الآداب بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهمين، بعدما توصلت التحريات إلى تسهيلهم ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية داخل نادى صحى بالعجوزة.