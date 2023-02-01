والد الطفل ضحية حقنة المضاد الحيوي في أسيوط يروي تفاصيل الواقعة

روى محمد حسن، والد الطفل ضحية حقنة المضاد الحيوي في أسيوط، تفاصيل الواقعة التي بدأت بشعور ابنه بألم في الحلق، ذاكرًا أنه أمر ابنه الأكبر محمود، بأن يصطحب أخاه إلى الصيدلية للحصول على علاج المناسب.



وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر جديدة»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور عبر فضائية «ETC»، مساء الأربعاء، إنهم معتادون على التعامل مع الصيدلية، عند تعرض أحد أفراد الأسرة لوعكة صحية.



وأضاف أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من العامل في الصيدلية، بعد 7 دقائق من ذهاب ابنيه إليها، موضحًا أن العامل ويدعى «مصطفى» أخبره بأن ابنه سقط مغشيًا عليه، بعد الحصول على حقنة مضاد حيوي.



وأوضح أن العامل أخبره بأن الأخ الأكبر اصطحب أخاه في تاكسي وتوجه به إلى المستشفى، قائلًا إنه اتصل بعدها بصديقه حتى يصطحبه إلى المستشفى ويتابع حالة ابنه.



وذكر أن الأطباء حاولوا إنعاش قلب ابنه يدويًا قبل الدخول إلى غرفة العمليات، لافتًا إلى تحسن حالته بصورة طفيفة بعد وضعه على أسطوانات الأكسجين.



وقال إن الطبيبة بعد مرور ساعة إلا ربع، أخبرتهم أنها اتصلت بسيارة الإسعاف لنقل نجله إلى المستشفى الجامعي، موضحًا أن ابنه وصل إلى المستشفى ميتًا.



وأمرت النيابة العامة بحبس عامل بصيدلية أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحقن طفل بمضاد حيوي داخل صيدلية بأُسيوط، مما أفضَى إلى وفاته، وقد شكلت الواقعة جناية الجرح العمدي المفضِي إلى الموت، فضلًا عن جنحة اتهامه بمزاولَة مهنة الطب البشري بالمخالفة لأحكام القانون، والعمل بصيدلية دون ترخيص.