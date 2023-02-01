وكالة الطاقة الذرية تنتقد إيران لعدم إعلان تغيير نظام التخصيب في فوردو

انتقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إيران، اليوم الأربعاء، لإجراء تغيير غير معلن في الربط بين سلسلتي أجهزة الطرد المركزي (آي.آر6) لتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المئة في محطة فوردو.

وورد في تقرير سري اطلعت عليه وكالة رويترز، أن "رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية قلق من أن إيران أجرت تغييرا كبيرا في معلومات تصميم محطة فوردو لتخصيب الوقود متعلقا بإنتاج اليورانيوم العالي التخصيب من دون إخطار الوكالة مسبقا".

وفي نوفمبر الماضي، أعلنت إيران بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في منشأة فوردو النووية، في خطوة قد تثير غضب القوى الغربية التي تحث طهران على وقف نشاطها النووي من خلال إحياء الاتفاق المبرم عام 2015.

وتقوم إيران بالفعل بتخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60% في أماكن أخرى، وهو ما يقل كثيرا عن نسبة 90% تقريبا اللازمة لاستخدامه في صنع الأسلحة، لكنه أعلى بكثير من نسبة 20% التي كانت قد وصلت إليها طهران قبل اتفاقية 2015 مع القوى الكبرى التي نصت على عدم تجاوز نسبة التخصيب 3.67%، بحسب وكالات.