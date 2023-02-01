يونيبر الألمانية تعلن تراجع ملحوظ في خسائرها خلال 2022

أعلنت شركة يونيبر الألمانية، أكبر شركة لتجارة الغاز بالجملة في ألمانيا، أنها تتوقع تراجع خسائرها بشكل ملحوظ عما كانت تتوقعه في الآونة الأخيرة.

وأوضحت يونيبر في دوسلدورف، اليوم الأربعاء، أن خسائرها الناجمة عن تكاليف شراء غاز بديل للغاز الروسي خلال السنة المالية 2022 بلغت، وفقا لحسابات أولية، 2ر13 مليار يورو، إلى جانب خسائر إضافية، متوقعة مستقبلا بقيمة تقارب 9ر5 مليار يورو.

وذكرت الشركة أن مجموع هذه الخسائر يبلغ قرابة 1ر19 مليار يورو.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة يونيبر التي تم تأميمها حديثا كانت أعلنت في نوفمبر الماضي أنها تتوقع أن تبلغ هذه الخسائر قرابة 40 مليار يورو.

كانت هذه التكاليف نشأت بعد أن قللت روسيا من كميات الغاز المتدفقة إلى ألمانيا في العام الماضي قبل أن توقفه تماما.

واضطرت يونيبر منذ ذلك الوقت إلى شراء الغاز من أسواق أخرى بأسعار أعلى بكثير حتى تتمكن من مواصلة توريد الغاز إلى شركات صناعية وأكثر من 500 مرفق بلدية.

وأكدت يونيبر أن الخسائر الفعلية والخسائر المتوقعة الناجمة عن تكاليف شراء الغاز البديل ستواصل التقلب بشكل كبير مستقبلا بسبب تغير أسعار الغاز.

وقالت المديرة المالية للمجموعة تينا توميلا إن "مقدار الخسائر المتوقعة مستقبلا يعتمد بالأساس على أسعار الغاز وقت التقييم"، مشيرة إلى أنه بسبب التراجع الكبير في سعر الغاز مع حلول نهاية العام 2022، أمكن تخفيض الخسائر المتوقعة للتكاليف المستقبلية لشراء الغاز البديل من نحو 30 مليار يورو إلى نحو 9ر5 مليار يورو.

وتابعت أن " نتائج يونيبر في الأرباع المستقبلية ستتوقف أيضا على مقدار التكاليف الناجمة عن شراء الغاز البديل" لافتة إلى أن هذه التكاليف بدورها ستتوقف بشكل كبير للغاية على أسعار الغاز.

وتتوقع يونيبر أن تسجل في السنة المالية 2022 خسائر تشغيل قبل احتساب الضرائب والفوائد بقيمة نحو 4ر10 مليار يورو (2ر1 مليار يورو في السنة المالية السابقة).

كما تتوقع يونيبر أن يبلغ صافي الخسارة المعدل نحو 7 مليار يورو مقابل 906 مليون يورو في السنة المالية السابقة.

وتعتزم المجموعة طرح الأرقام الدقيقة في السابع عشر من فبراير الجاري.