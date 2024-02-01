متحدث باسم أونروا: قرار تعليق الدعم أشبه بالضربة القاضية وكان متسرعا جدا

قال كاظم أبو خلف، المتحدث الرسمي باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، إن «الوضع في قطاع غزة يتجه من سيئ إلى أسوأ»، منوهًا أن «المزيد من المواطنين ينزحون نحو مدينة رفح؛ التي يتجاوز عدد سكانها الآن أكثر من مليون إنسان».

ونوه «أبو خلف»، خلال مداخلة على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، صباح الخميس، بأن «العمل الحربي يتكثف في خان يونس ودير البلح، وحتى في كل أنحاء قطاع غزة».

وأشار إلى أن «هناك المزيد من أوامر الإخلاء من قبل الجيش الإسرائيلي نحو منطقة رفح التي تبلغ مساحتها 12.4 كيلومتر مربع»، منوهًا أن «المدينة يقطنها في الوضع الطبيعي أكثر من 200 ألف شخص».

ولفت إلى أن المساعدات الإنسانية لا تدخل بالسرعة المطلوبة أو بالشكل الكافي، إذ تدخل بمعدل 86 شاحنة في اليوم، معتبرًا أنها «أقل من نقطة في بحر إذا ما قورنت بعدد ما كان يدخل قبل 7 أكتوبر بواقع 500 و600 شاحنة يوميا».

وأكد أن قرار تعليق دعم الأونروا متسرع من قبل الدول المانحة، ويؤثر على الوكالة كثيرا، مضيفًا: «القرار بمثابة ضربة قاضية، حيث أعطت هذه الدول للوكالة 480 مليون دولار في 2023، وكانت الوكالة تتوقع أن يصل الدعم في الربع الأول والثاني من هذا العام إلى 213 مليون دولار».