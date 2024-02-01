ميقاتي: لبنان يؤيد الحل السلمي في المنطقة

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، أن لبنان يؤيد الحل السلمي في المنطقة، مشيرا إلى أن الدور البريطاني في دعم الجيش أساسي في الدفع بهذا الاتجاه.

ونقلت "الوكالة الوطنية للاعلام" عن ميقاتي قوله، خلال استقباله اليوم وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون، إن لبنان مع تطبيق القرارات الدولية بحرفيتها، بخاصة القرار 1701، واستمرار التعاون بين الجيش والقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل).

بدوره، شدد وزير خارجية بريطانيا على "أولوية وقف إطلاق النار في غزة تمهيدا للانتقال الى المراحل التالية للحل".

وأشارت الوكالة إلى أنه تم خلال الاجتماع البحث في العلاقات اللبنانية - البريطانية، كما تم البحث في سبل إرساء التهدئة في جنوب لبنان والحل السياسي والديبلوماسي المطلوب.

ووفق الوكالة، تطرق البحث في دور الجيش وسبل دعمه وتقوية قدراته وسبل تعزيز التعاون بينه وبين قوات "يونيفيل"، والسبل الكفيلة بتطبيق القرار الدولي الرقم1701.

وكان كاميرون وصل، في وقت سابق، إلى بيروت ضمن جولة في منطقة الشرق الأوسط تشمل عددا من الدول العربية.