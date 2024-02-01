رئيس الجالية التركية في ألمانيا يقلل من المخاوف بشأن حزب سياسي جديد

قلل رئيس الجالية التركية في ألمانيا من احتمال نجاح حزب "التحالف الديمقراطي للتنوع والانطلاق" الجديد ، الذي يريد الترشح في الانتخابات الأوروبية واتهم بالارتباط بالحكومة التركية.

وقال جوكاي سوفو أوغلو في تصريحات لشبكة "آر إن دي" الإعلامية نشرت اليوم الخميس: "لا أرى أي سبب للذعر ... الحزب الذي يتم تأسيسه فقط وفقا لمعايير عرقية ويركز فقط على القضايا العرقية له وظيفة هامشية".

وأضاف سوفو أوغلو: "لا أرى كيف يمكن لهذا الحزب أن يحصل على 5% من الأصوات في الانتخابات العامة المقبلة"، مشيرا إلى الحد الأدنى من النسبة المئوية للأصوات التي يحتاجها الحزب من أجل اجتياز العتبة الانتخابية.

ويقال إن الحزب مقرب من الحكومة التركية والرئيس رجب طيب أردوغان.

وأضاف رئيس المجموعة البرلمانية الألمانية التركية في البوندستاج، ماكس لوكس، يوم الأربعاء إنه يشعر بالقلق من الحزب.

وقال لوكس لصحف فونكه: "يحاول حزب العدالة والتنمية إنشاء لوبي مباشر في البرلمان الأوروبي مع الرؤساء السابقين للمنظمات المعادية للسامية والإسلامية".

وأضاف: "ما يظهر هنا ليس سوى نسخة تركية من حزب البديل من أجل ألمانيا" في إشارة إلى الحزب اليميني المتطرف.

ورفض الحزب الاتهامات بوجود صلات بحزب العدالة والتنمية. ويقول إن هدفه هو منح "العديد من المواطنين الذين لا تمثلهم الأحزاب القائمة بيتا سياسيا"، وفقا لمؤسس الحزب، توفيق أوزجان.