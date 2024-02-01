دبي: معرض الصحة العربي يكشف عن كبسولة تجري مسحا كاملا للجسم

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كشف معرض الصحة العربي عن كابينة تجري مسحا صحيا كاملا للجسم، وتحدد الإصابة بالأمراض خصوصا المزمنة.

وعرض المستشفى الأمريكي في دبي كابينة المسح، وتحمل اسم كبسولة الفحص الصحي، أمام زوار المعرض، وهي عبارة عن كابينة تحتوي أجهزة مبتكرة ومتقدمة تقنيا ومصممة لإجراء فحص صحي سريع وفعال.

وتجري الكبسولة قياسا لمعدل ضربات القلب، ونسبة الأكسجين في الدم، ودرجة الحرارة، وطول الجسم ووزنه، ومؤشر كتلة الجسم، ودرجة حرارة الجسم.

كما تجري مراقبة لضغط الدم، ومستوى التشبع بالأكسجين، وتضم مستشعرا للوزن وتكوين الجسم، ومنظارا للجلد، وتقدم خدمات الاستشارات الطبية عن بعد.

وتضمن هذه المجموعة من القياسات فهما شاملا للحالة الصحية للشخص الذي يخضع للفحص.

وتشهد الدورة 49 لمعرض الصحة العربي المقامة في مركز دبي التجاري العالمي مشاركة محلية وعالمية واسعة.

ويشارك في المعرض 3450 شركة من 180 دولة حول العالم، ويتضمن 10 مؤتمرات تضم أكثر من 165 جلسة.