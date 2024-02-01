الأهلي يعلن قيد 7 لاعبين في قائمته الإفريقية

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أعلن النادي الأهلي، قيد 7 لاعبين في قائمته ببطولة دوري أبطال أفريقيا "2023-2024".

ذكر الأهلي عبر موقعه الرسمي أن الجهاز الإداري بالنادي قام بقيد الفلسطيني وسام أبو علي و6 لاعبين ناشئين.

وجاء أسماء الناشئين كالتالي: (حازم جمال حارس مرمى فريق الأهلي مواليد 2005، مصطفى أبو الخير وإسلام عبد الله وإبراهيم عبد الحكيم ويوسف سيد عبد الحفيظ، محمد عبدالله).

وتعاقد الأهلي مع وسام أبو علي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وسيستكمل المارد الأحمر مشواره في دوري أبطال أفريقيا بمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في اللقاء المؤجل بينهما بدور المجموعات بدوري الأبطال يوم 16 فبراير المقبل.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المجموعة الرابعة بدوري الأبطال برصيد 5 نقاط، بينما يمتلك شباب بلوزداد 4 نقاط.