الغضب من رئيس الوزراء المجري يهمين على قمة أوروبية

هيمن الغضب إزاء رفض رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، منح أوكرانيا مساعدات مالية على القمة الأوروبية الخاصة.

وقالت رئيسة وزراء استونيا كاياك كالاس لدى وصولها: "يريد فيكتور بالطبع أن يكون محور الاهتمام كلما اجتمعنا هنا، ولكن لا يجب أن يكون الأمر كذلك"، معربة عن قلقها من استمرار هذا التوجه.

وأضاف رئيس الوزراء الفنلندي بيتري أوربو، أنه من غير المقبول أن تتمكن دولة واحدة من عرقلة منذ هذا القرار المهم، مشيرا إلى أهمية المساعدات المالية لأوكرانيا.

وأكد أوربو، أن نظراءه الأوروبيين لن ينصاعوا لمطالب المجر.

وقال: "لا يمكن أن يبتز أي كيان دول الاتحاد الأوروبي الـ26، وكما قلت إن قيمنا ليست للبيع".