مهيب عبد الهادي: اتحاد الكرة بيتحامي في وزير الرياضة أحنا في دولة بتحاسب الكبير والصغير

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شن الإعلامي مهيب عبد الهادي هجومًا شرسًا على مسئولي اتحاد الكرة بعد بيان الاعتذار عن إخفاق المنتخب الوطني عقبة خيبة الخروج من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 من دور الـ16.

وقال مهيب عبد الهادي من خلال برنامج (اللعيب) الذي يذاع على قناة (MBC ) مصر :" اتحاد الكرة اكتفى ببيان اعتذار للجماهير المصرية وتحديد جلسة يوم الأحد المقبل لحسم مصير الجهاز الفني للمنتخب بقيادة البرتغالي روي فيتوريا".

أضاف:" لم أفهم من البيان تفسير اتحاد الكرة لإخفاق المنتخب وهل ما يقولونه احتماء في أشرف صبحي؟ إذا كان وزير الرياضة نفسه ممكن يتحاسب أي وزير معرض للتحقيق أحنا في دولة بتحاسب الكبير والصغير".

أكمل:" تفسيري لبيان اتحاد الكرة أن المجلس مستمر ولن يستقيل وفيتوريا مكمل مع المنتخب لنهاية تعاقده وكل سنة وأنتم طيبين".

واصل:" فيتوريا هو أغلى مدير فني في بطولة أمم إفريقيا ولم نحقق معه أي فوز مع العلم أن كورته هجومية 3 تعادلات أمام موزمبيق وغانا وكاب فيردي المنتخب الجديد في عالم كرة القدم".

أتم:" وفي النهاية خرجنا من أمم إفريقيا أمام أسوء منتخب في البطولة بقيادة مدير فني يتقاضى 17 ألف دولار فقط".