أمريكا تعلن قصف أهداف لتنظيم داعش في الصومال

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة شنت اليوم السبت "ضربات جوية" على عدد كبير من مقاتلي تنظيم "داعش" في الصومال.

وقال ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" إن هذه الضربات استهدفت قياديا في تنظيم "داعش"، إضافة إلى "إرهابيين آخرين جندهم وقادهم في الصومال"، موضحا أنها أسفرت عن "تدمير كهوفا كان هؤلاء يعيشون فيها وعن مقتل عدد كبير من الإرهابيين من دون المساس بالمدنيين".

ولم يذكر ترامب اسم القيادي المستهدَف أو يؤكد مقتله، لكن وزير الدفاع بيت هيجسيث قال إنه "بحسب تقييمنا الأولي، قُتل عدد من العناصر" في الضربات التي استهدفت جبال جوليس في شمال الصومال.

وأضاف الوزير أن هذا الإجراء من شأنه أن يقلل بشكل أكبر من قدرة تنظيم "داعش" على التخطيط وتنفيذ الهجمات التي تهدد المواطنين الأمريكيين.

في المقابل، نقلت رويترز عن مسؤول في مكتب الرئيس الصومالي تأكيده وقوع الضربات وقال إن الحكومة الصومالية ترحب بهذه الخطوة.

وأضاف المسؤول -الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته- أن "الصومال لا يمكن أن يكون ملاذا آمنا للإرهابيين"، مشيرا إلى أن تأثير الضربات ما زال قيد التقييم.

وحضور تنظيم "داعش" محدود نسبيا في الصومال مقارنة بحركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، لكن الأمم المتحدة حذرت هذا العام من تزايد نشاط مجموعات تابعة لتنظيم "داعش" في البلاد.