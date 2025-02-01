مسئولون: احتواء حرائق الغابات في لوس أنجلوس

قال مسئولون بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، في وقت متأخر أمس الجمعة، إن حرائق الغابات المدمرة في المدينة والمناطق المحيطة بها، تم احتواؤها بعد أن استمرت في الاشتعال لمدة 3 أسابيع.

وقالت وكالة مكافحة الحرائق في ولاية كاليفورنيا "كال فاير"، إن حريقا باليساديس على الطرف الغربي من لوس أنجلوس وحريق إيتون بالقرب من باسادينا، أصبحا تحت السيطرة بشكل كامل.

يشار إلى أن حرائق متعددة نشبت في منطقة لوس أنجلوس في أوائل يناير، ناجمة عن رياح قوية وظروف الجفاف الشديد.

وكانت حرائق باليساديس وإيتون الأسوأ، حيث أتت على مناطق شاسعة من المدينة، ودمرت أكثر من 16 ألفا و200 مبنى.

وبلغ عدد حالات الوفاة المؤكدة 29.