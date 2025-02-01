نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال يمارس إرهابا منظما بحق المحررين وعائلاتهم

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن الاحتلال يمارس إرهاباً منظما بحقّ المحررين وعائلاتهم، من خلال عدة أساليب، تم رصدها وأبرزها، الضرب المبرح الذي طال المحررون، والتهديدات التي وصلت إلى حد القتل في حال تم تنظيم أي حفل استقبال أو أن أبدت العائلة أي مظهر من مظاهر الاستقبال.

وأضاف في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «من جديد- وفي كل مرة يتم تحرير أسرى، نجد ممارسات تعكس مستوى الجرائم التي مورست بحقهم، ومنها عمليات التعذيب غير المسبوقة بمستواها بعد السابع من أكتوبر، وجرائم التجويع، والجرائم الطبيّة الممنهجة، وإصابات عدد منهم بمرض الجرب السكايبوس، هذا إلى جانب عمليات الضرب المبرّح التي تعرض لها الأسرى قبيل الإفراج عنهم والتي استمرت لأيام بحسب العديد من إفاداتهم، والتي أدت في بعض الحالات إلى إصابات بكسور في الأضلاع».

وواصل: «يؤكد نادي الأسير مجدداً أنّ الاحتلال يمارس إرهاباً منظما بحقّ المحررين وعائلاتهم، من خلال عدة أساليب، تم رصدها وأبرزها، الضرب المبرح الذي طال المحررون، والتهديدات التي وصلت إلى حد القتل في حال تم تنظيم أي حفل استقبال أو أن أبدت العائلة أي مظهر من مظاهر الاستقبال».

واختتم بيانه مؤكدًا أنّ «الاحتلال يهدف من كل ما يقوم به هو استهداف رمزية الأسير الفلسطيني في الوعي الجمعي الفلسطيني».

وكان نادي الأسير قد أعلن قائمة بأسماء الدفعة الرابعة من الأسرى المقرر الإفراج عنهم اليوم، ويبلغ عددهم 183 معتقلا.

ومن بين الأسرى الفلسطينيين سيكون هناك 18 من ذوي الأحكام المؤبدة، و54 من ذوي الأحكام العالية والمؤبدة، و111 من أبناء قطاع غزة الذين تم اعتقالهم بعد 7 أكتوبر.

والإسرائيليون الثلاثة الذين تم تبادلهم اليوم السبت، هم ياردين بيباس، وكيث سيجال، الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والإسرائيلية، وعوفر كالديرون، الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والإسرائيلية.