عثر أهالي بلدة صبيخان في ريف دير الزور الشرقي، اليوم السبت، على مقبرة جماعية في بادية البلدة تضم ست جثث، جميعها تعود لأطفال يبلغون نحو 15 عاماً.

وذكر موقع «نورث برس»، أنه تم العثور على المقبرة بالقرب من مقر سابق لفصيل «فاطميون» الأفغاني في المنطقة، مشيراً إلى أنه تم التعرف على جثتين من خلال طوق فضة كان بأيديهما، وتبين أنهما تعودان لرعاة أغنام من البدو، فقدوا قبل نحو عام ونصف بعد تعرض قطيعهم للسرقة.

وأضاف أن الجثث الأخرى لم يتم التعرف عليها حتى الآن، وتم نقلها ودفنها أصولاً في مقبرة البلدة، بحسب ما نقله تلفزيون سوريا.

وفي 9 من الشهر الجاري عثر أهالي بلدة القورية في ريف دير الزور الشرقي على مقبرة جماعية تضم تسع جثث معظمهم من عساكر النظام المخلوع، قرب مقر لـ«الحرس الثوري الإيراني» في محيط عين علي ببادية البلدة.

وفي الرابع من الشهر الجاري، عثر الأهالي في مدينة الصنمين بريف درعا، على مقبرة جماعية تضم بين 20 و25 جثة، وذلك قرب مقر الفرقة التاسعة، التي تعد أكبر المواقع العسكرية التابعة لقوات النظام المخلوع في المدينة.

وفي أواخر الشهر الفائت، كشف مصدر في الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، عن اكتشاف سبع مقابر جماعية تحتوي على رفات نساء وأطفال ورجال، يُقدّر عددها بنحو 20 جثة، تعود إلى الفترة بين عامي 2011 و2013، في منطقة الحولة بريف حمص.