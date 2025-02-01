 الزمالك يواصل الاستعداد لمواجهة الإسماعيلي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الزمالك يواصل الاستعداد لمواجهة الإسماعيلي

كريم صلاح
نشر في: السبت 1 فبراير 2025 - 4:54 م | آخر تحديث: السبت 1 فبراير 2025 - 4:54 م

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة بيراميدز الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز، تدريبات استشفائية وتأهيلية خلال مران اليوم السبت، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً للقاء الإسماعيلي المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وفضل الجهاز الفني خوض اللاعبين الأساسيين لتدريبات استشفائية خوفاً من تعرضهم للإجهاد في ظل ضغط المباريات.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها يوم الجمعة المُقبل في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد السلام.


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