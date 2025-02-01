الحرس الثوري الإيراني يكشف عن منظومات صاروخية ودفاعية متطورة

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أعلن سكرتير الإشراف القيادي في الحرس الثوري الإيراني العميد حمید بزم شاهي، الكشف عن منظومات صاروخية ودفاعية جديدة في إطار معرض «مالك الاشتر»، الذي سيقام يوم الاثنين المقبل في البلاد.

وبحسب وكالة «تسنيم» الإيرانية، قال شاهي، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن تحصينات الحرس الثوري للحفاظ على المقدرات سيزاح الستار عنها في إطار المعرض.

وأشار أن المعرض سيشمل لأول مرة عرض القوارب الدورية والقنالية للحرس، بهيكل مصنوع من الألمنيوم، فضلا عن الإنجازات بمجال الذكاء الصناعي والكمومية.

وأعتبر أن الحرس الثوري منظمة متعددة المهام وواسعة على المستوى العالمي، حيث سيتناول المعرض جزء من أداء الحرس الثوري ونشره للإعلام.

وأوضح أن أنشطة الحرس ستعرض في قسمين، الأولى في إطار الدفاع عن نظام الجمهورية الإسلامية، والثاني يخص اقتدار البلاد ومواجهة العدو وتقديم الخدمات للناس.