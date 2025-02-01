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قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، إن الجيش الإسرائيلي أسقط منشورات تحذر من دعم حركة حماس في الضفة الغربية.

ونقلت «سكاي نيوز عربية»، عن إذاعة الجيش الإسرائيلي قولها إن «الجيش استخدم مسيرة لتوزيع منشورات تحذر من المسيرات الداعمة لحماس».

وجاء في المنشور الذي كتب باللغة العربية: «نحن نراقبكم في كل مكان، إن عبرتم عن أي دعم أو انتماء لمنظمة إرهابية فأننتم تعرضون أنفسكم للاعتقال ولعقوبات صارمة، تم تحذيركم».

من جانبها، دعت حركة حماس، اليوم السبت، للنفير العام للتصدي لجرائم الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية والقدس.

وفي بيان للحركة، دعا القيادي في حماس هارون ناصر الدين، أبناء الشعب الفلسطيني للنفير العام وتصعيد المواجهة مع الاحتلال في نقاط التماس بالضفة الغربية المحتلة كافة؛ نصرة لمخيم جنين ومخيم طولكرم، والتصدي لمخططات التهويد والتهجير بالضفة والقدس.

وقال ناصر الدين إنّ «استمرار الاحتلال بعدوانه على مخيم جنين ومخيم طولكرم وعمليات الاغتيال التي شهدتها مناطق متفرقة في شمال الضفة، تعكس نازية الاحتلال ومخططاته الرامية لتهجير أبناء شعب فلسطين عن أرضه في القدس والضفة».

وأضاف القيادي أن «جرائم الاحتلال وعدوانه سيفشل أمام صمود أبناء الشعب الفلسطيني وثباته على أرضه وتشبثه بحقوقه، وصمود مقاومته الباسلة».

وأكد «ضرورة التوحد خلف المقاومة وتصعيد المواجهة مع الاحتلال في كل المناطق بالضفة المحتلة، وإحباط جميع مخططات الاحتلال الرامية لإنهاء المقاومة والسير في مخططات تهويد القدس والضفة».