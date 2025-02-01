الاتحاد الدولي لكرة اليد يناقش تطوير اللعبة

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اجتمع الاتحاد الدولي لكرة اليد ، برئاسة الدكتور حسن مصطفي في أسلو اليوم ، برؤساء الاتحادات المحلية علي هامش بطولة العالم التي استضافتها كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من ١٤ يناير وحتي ٢ فبراير ..

حضر الكابتن خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري الاجتماع ، واكد علي أهميته وقال انه ناقش برنامج تطوير كرة اليد في العالم خلال المستقبل القريب..

وأوضح رئيس الاتحاد المصري الكابتن خالد فتحي ان الاجتماع الذي أقيم للاتحاد الدولي في أسلو اليوم ، اكد علي قيمة كرة اليد في العالم والعمل علي تطويرها بشكل مستمر من كافة الجوانب وسط اجواء إيجابية وتفاعل من جميع رؤساء الاتحادات المحلية ..

تجدر الإشارة الي ان منتخب مصر عاد من المشاركة في بطولة العالم بإنجاز لم يتحقق منذ اكثر من ٢٠ عاما وهو المركز الخامس علي العالم ..