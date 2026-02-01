دار الشروق تستضيف إبراهيم المطولي في «لقاء مع المؤلف» بمعرض القاهرة للكتاب

تستضيف دار الشروق المؤلف إبراهيم المطولي ضمن سلسلة لقاء مع المؤلف لمناقشة روايته الجديدة «حوض ريان»، وذلك اليوم يوم الأحد 1 فبراير، الساعة 1 مساء، في جناح دار الشروق قاعة 2 رقم B28، ضمن فعاليات معرض القاهرة للكتاب.

وعلى غلاف الرواية نقرأ:

«لا تنقل الحدود، ولا تتعدَّ عليها.. لأن الظالم تُنتزع أمتعته من يد أطفاله». هكذا حفر الحكيم المصري وصيته على الحجر منذ آلاف السنين، لكن في «حوض ريان»، دار الزمن دورته، لتتوارى الوصايا القديمة خلف عجلات المعدات الثقيلة.

في قرية تضبط ساعتها على مواقيت الري وحركة الشمس، يهبط غرباء بخوذات صفراء وخرائط صامتة.. لا يحملون فؤوسًا للزرع، بل أوتادًا لتقسيم ما لا يُقسَّم. تتحول الأراضي الآمنة إلى مسرح لانتظار ثقيل، ويجد «سعيد الديب» و«الحاج معوض» أنفسهما أمام عدو بلا ملامح، يُهدِّد باقتلاع جذور ضاربة في عمق التاريخ.

في "حوض ريان"، يروي «إبراهيم المطولي» قصة مؤثرة عن الخوف، وعن اللحظة المصيرية التي تتحوَّل فيها الأرض من أُمٍّ تمنح الأمان، إلى عبءٍ قد يكلِّف أصحابَه حياتهم.