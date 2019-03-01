لافروف يحث وزير الخارجية الباكستاني على تسوية النزاع مع الهند دبلوماسيا

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في اتصال هاتفي، مع نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي، الوضع بين الهند وباكستان، مؤكدًا ضرورة التزام جميع الأطراف بمعاهدة محاربة الإرهاب.



وذكرت وزارة الخارجية الروسية - في بيان أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "خلال المحادثة تمت مناقشة الوضع في جنوب آسيا على خلفية العلاقات المتوترة بين باكستان والهند .. وشدد الجانب الروسي على ضرورة امتثال جميع البلدان لأحكام الاتفاقيات العالمية لمكافحة الإرهاب والتعاون في تنفيذها".



وأضاف البيان أن الجانب الروسي أعرب خلال المكالمة عن استعداد موسكو للمساهمة في خفض التصعيد وعدم وجود بديل لحل أي خلافات بين إسلام أباد ونيودلهي سوى عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية.