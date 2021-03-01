 العراق: ضربات جوية تدمر مضافات لداعش في الأنبار وديالى - بوابة الشروق
الإثنين 1 مارس 2021 8:20 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد سن قانون يلزم بتحديد النسل لحل مشكلة الزيادة السكانية؟
النتـائـج تصويت

العراق: ضربات جوية تدمر مضافات لداعش في الأنبار وديالى

القوات الجوية العراقية
القوات الجوية العراقية
أ ش أ
نشر في: الإثنين 1 مارس 2021 - 7:39 م | آخر تحديث: الإثنين 1 مارس 2021 - 7:39 م

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الاثنين، عن تدمير مضافة (قاعة اجتماعات والاستقبال) لتنظيم داعش الإرهابي في ضربة لطيران الجيش في محافظة الأنبار.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا)، أن أبطال طيران الجيش نفذوا عملية استطلاع وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات الأنبار، تمكنوا خلالها من العثور على مضافة لعصابات داعش الإرهابية حيث تم تدميرها بالكامل.

على صعيد متصل، أعلنت الوزارة تدمير عجلة ودراجة نارية وثلاث مضافات للإرهابيين بضربة لطيران الجيش في ديالى.

وذكرت في بيان، وفقا لـ(نينا)، أن طيران الجيش دمر عجلة ودراجة نارية وثلاث مضافات للإرهابيين وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة في منطقة الإصلاح بمحافظة ديالى.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك