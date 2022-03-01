بيان لسفراء كندا و فرنسا و ألمانيا و إيطاليا و اليابان و المملكة المتحدة و الولايات المتحدة و وفد الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة

كتبت- مروة محمد:

أكد قادة مجموعة السبع على الحاجة لاتخاذ تدابير صارمة ضد الرئيس الروسي فلادمير بوتين، حيث قرروا تنفيذ حزمة واسعة النطاق من العقوبات التي تستهدف قطاعات كثيرة من الاقتصاد الروسي، مشددين على الحاجة للوقوف بجانب أوكرانيا و التأكيد على الالتزام الراسخ نحو وحدة أراضيها و سيادتها داخل حدودها المعترف بها دوليا.

وشهدت سوق الأوراق المالية الروسية هبوطاً حاداً حيث يحاول المستثمرون المذعورون تحويل أموالهم خارج البلاد، و سيزداد الموقف الاقتصادي الروسي سوءاً حيث تنفيذ أقصى عقوبات يشهدها التاريخ على أحد الاقتصادات الكبرى.

وأكدت المجموعة أن الموقف اليوم لا يتعلق بأوروبا فقط، فلا يمكن أن تقبل دولة في العالم أن تكون سيادة الآخرين لقمة سائغة حين يرغب جيرانها الأقوى ذلك، مؤكدين أن المجتمع الدولي لن يقبل انتهاكات مباديء ميثاق الأمم المتحدة غير المبررة.

وأوضحت المجموعة أن الحرب العدائية الروسية تعني زيادة أسعار القمح و السلع الغذائية في إفريقيا، مؤكدين أن الغزو الروسي لأوكرانيا يهدد أسس السلام و الاستقرار الدوليين و النظام العالمي الدولي القائم على القواعد.

وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش هذا الخرق لميثاق الأمم المتحدة بكلمات واضحة و طلب من روسيا وقف العدوان و الانسحاب من أوكرانيا.

وأوضح جوتيريش أن هذه أزمة عالمية تؤثر على كافة دول الأمم المتحدة الأعضاء، واصفاً مصطلح "حفظ السلام" الذي استخدمته روسيا "بالانحراف".

وشددت المجموعة على ضرورة الحاجة إلى إدانة جماعية واضحة لهذه الهجمة من كافة دول الأمم المتحدة الأعضاء على ضوء هذا العدوان العسكري.

وقال البيان إننا على ثقة من أن الحكومة المصرية تؤيد نفس مباديء السلام و الاستقرار ووحدة النظام الدولي القائم على القواعد، حيث إن مصر دولة تفتخر بموقفها الثابت في أمور السياسة الخارجية.