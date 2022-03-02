الكاظمي يدعو القوى السياسية إلى تشكيل حكومة عراقية قوية وفاعلة

جدد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، الدعوة للقوى السياسية الوطنية إلى أن تكون على قدر المسؤولية لتشكيل حكومة قوية وفاعلة تتمكن من تقديم الخدمات للشعب وتحريك عجلة النمو الاقتصادي في البلد.

وقال الكاظمي، خلال الجلسة الاسبوعية للحكومة العراقية التي عقدت اليوم الثلاثاء، أن العراق يمر اليوم في ظروف حساسة توجب على جميع القوى السياسية تكثيف الجهود للمضي في تشكيل حكومة فاعلة وقوية في خدمة المواطن والبلد.

وأضاف أن الحكومة متمسّكة بكل اتفاقيّة أو مذكرة تفاهم مع أي دولة تصب في صالح العراق من أجل بناء العراق والنهوض به.

وتابع: خلال الأيام الماضية، نجح أبطالنا بمختلف القوات الأمنية في قتل واعتقال عدد من عناصر عصابات داعش الإرهابية، وهذا ما يساهم في إجهاض كل محاولات استعادة التنظيم قوته المهزومة بسواعد قواتنا الأمنية من الجيش العراقي البطل، وجهاز مكافحة الإرهاب، وقيادة العمليات المشتركة، والحشد الشعبي، والبيشمركة، وكذلك جهاز الأمن الوطني واستخبارات وزارة الداخلية والصنوف الأخرى.