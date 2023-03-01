بولندا تشتري ألف مركبة مشاة قتالية جديدة

تقدمت بولندا بطلب لشراء أكثر من ألف مركبة مشاة قتالية برمائية من طراز "بورسوك" إضافة إلى أكثر من ثلاثمائة مركبة داعمة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء، نقلا عن وزارة الدفاع البولندية.

ولم تكشف الوزارة عن القيمة الإجمالية لطلب الشراء.

يشار إلى أن مركبات المشاة القتالية "بورسوك" تنتجها شركة هوتا ستالوا وولا ومقرها مدينة ستالوا وولا البولندية، وهي إحدى وحدات مجموعة بولسكا جروبا زبروجينيوا التابعة للدولة والمنتجة للمعدات العسكرية، كما أن هذه هي أول المركبات من طراز بورسوك التي يتم تسليمها هذا العام.

وقال وزير الدفاع البولندي، ماريوش بلاشتشاك في مؤتمر صحفي في ستالوا وولا:" هذا أكبر عقد في تاريخ صناعة الدفاع في البلاد خلال 50 عاما".

وأعلن رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي في وقت سابق الطلبية عبر موقع تويتر قائلا: "نكفل الأمن للبولنديين".

وبحسب الاتفاق، من المقرر أن يتم تسليم أول أربع دبابات من طراز بورسوك إلى الجيش البولندي بحلول 2024. وذكر بلاشتشاك أن الشحنات الأخرى سيتم تسليمها سريعا، دون أن يحدد موعدا.

ومن المقرر أن تحل الدبابات الجديدة بولندية الصنع محل مركبات المشاة القتالية السوفيتية "بي إم بي- 1" التي كان الجيش يستخدمها.