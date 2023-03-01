 الكنيست الإسرائيلي يصوت اليوم على مشروع قانون إعدام منفذي العمليات الفلسطينيين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الكنيست الإسرائيلي يصوت اليوم على مشروع قانون إعدام منفذي العمليات الفلسطينيين

وكالات:
نشر في: الأربعاء 1 مارس 2023 - 11:48 ص | آخر تحديث: الأربعاء 1 مارس 2023 - 11:48 ص

يصوت الكنيست الإسرائيلي اليوم الأربعاء، على عدة قوانين منها قانون إعدام منفذي العمليات الفلسطينيين بالقراءة الأولى وتمرير قانون التعديلات القضائية بالقراءة الثانية.

ويأتي التصويت اليوم بعد أن صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، في 26 فبراير الماضي على قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على منفذي العمليات ضد أهداف إسرائيلية، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، "يمكن للمحكمة بموجب القانون الجديد أن تفرض عقوبة الإعدام على مرتكبي جريمة القتل على أساس قومي ضد مواطني إسرائيل".

وأضافت أن اللجنة الوزارية للتشريع قررت قبل طرح التشريع على الكنيست، عقد جلسة نقاش في المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) حول صيغته.

وحذر خبراء أمميون من استعادة إسرائيل لعقوبة الإعدام ضد الفلسطينيين، ردا على العمليات.


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