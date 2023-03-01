انهيار جزئي بعقار قديم مواجه للمستشفى البحري في الإسكندرية



انهارت اليوم الأربعاء، 3 شرفات من عقار قديم "مأهول بالسكان" كائن في دوران عابدين المواجه للمستشفى البحري العام، التابع لنطاق حي الجمرك، وسط الإسكندرية، دون حدوث إصابات أو وقوع خسائر بشرية.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الجمرك، وغرفة عمليات الحي، يفيد ورود بلاغًا من الأهالي لشرطة النجدة، والحماية المدنية، حول انهيار أجزاء من عقار في منطقة رأس التين.

ووفقًا لمصدر أمني، فإنه وبانتقال الأجهزة المعنية إلى موقع الانهيار، تم فرض سياج تأميني حول الانهيار حفاظًا على سلامة المارة من المواطنين والسيارات.

وبالفحص، تبين أن العقار المنهار جزئيًا مكون من دور أرضي، و3 طوابق علوية، وانهارت شرفة الطابق الثالث على الطابقين الثاني والأول من العقار الصادر له قرار ترميم، مما أدى إلى انهيارهم جميعًا.

وجرى تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار، وكتابة تقرير عن حالته وأسباب انهيار الشرفات، وتحرر محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة الجمرك، وجارٍ العرض على النيابة؛ لتباشر التحقيق.

ويُذكر أن شارع الكسفريتي، الكائن في منطقة اللبان، التابعة لنطاق حي الجمرك قد شهدت تساقط أجزاء من العقارين رقما 9 و10 "غير مأهولين بالسكان"، وجرى إزالة الأجزاء الخطرة وفتح الشارع أمام المارة بعد أن تسبب الانهيار في غلقه، دون أن يسفر التساقط عن خسائر بشرية.