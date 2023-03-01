وزير النقل يتفقد محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية ويلتقي طاقم عملها

تفقد كامل الوزير وزير النقل، محطة تحيا مصر متعددة الأغراض على رصيف (55-62) بميناء الإسكندرية؛ لمتابعة التشغيل التجريبي للمحطة والمخطط افتتاحها رسميا خلال النصف الأول من العام الحالي؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية ورفع كفاءة البنية التحتية والفوقية لها لجعل مصر مركزا عالميا من مراكز التجارة واللوجستيات، ووضع مصر على خريطة العالم الحديثة في مصاف الدول صاحبة موانئ ذات أداء عالمي حديث يراعي المتطلبات البيئية والتنمية المستدامة تحقيقا لرؤية الدولة المصرية 2030.

واستقبل وزير النقل، يرافقه كل من اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، واللواء بحري نهاد شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، واللواء بحري عبد القادر درويش رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض ورؤساء الجهات المساهمة، اليوم الأربعاء، باستقبال السفينة CMA CGM THAMES التابعة للخط الملاحي (CMA CGM) على رصيف المحطة والمحملة بحوالي ١٠ آلاف حاوية، حيث يبلغ طول السفينة 300 متر ووزنها 95263 طنا.

والتقى وزير النقل، بطاقم عمل المحطة بكل من إدارتي التشغيل والصيانة وطاقم العمل الخاص بتجهيز أوناش الساحة لتفريغ الحاويات من السفينة للرصيف، كما شاهد الوزير أعمال التفريغ للحاويات من السفينة للرصيف باستخدام أوناش الرصيف الجديدة، ومن ثم نقل الحاويات بالمقطورات لساحات التداول، وكذلك عملية تفريغ الحاويات بأوناش الساحة من المقطورات إلى أماكن التخزين باستخدام أوناش الساحة الكهربائية، حيث تتم هذه العمليات تحت إشراف و تنفيذ أطقم محطة تحيا مصر الجديد الذي تم تعيينه وفقا لأعلى معايير الاختيار وتدريبه على أعلى مستوى.

وأعدت الشركة، الهيكل التنظيمي للمحطة، وتم الإعلان عن الوظائف عبر مختلف الوسائل وإجراء الاختبارات الفنية، والتي تم على أساسها اختيار أفضل المرشحين لشغل الوظائف ليتم على الفور إدماجهم لخطة تدريب على أعلى مستوى داخل وخارج مصر لتحقيق أقصى جاهزية للتشغيل وتحقيق أفضل المعدلات العالمية في الأداء، وجميعهم من الشباب المصري الذي تستهدف الوزارة تعيينهم في جميع شركاتها.

كما تضمنت الزيارة التفقدية المرور على المعدات الثقيلة والتي تم تغذيتها بالقدرة الكهربية المناسبة عن طريق الموزعات والأكشاك الكهربية اللازمة لتغذية الأوناش العملاقة التي تم شراؤها لتشغيل المحطة، كما تفقد أعمال الانشاءات وما يلزم من أعمال ومخازن البضائع العامة ومنطقة الفحص الجمركي، وما تم من أعمال في المبنى الإداري للمحطة والورشة الرئيسية لصيانة معدات المحطة.

واستمع الوزير إلى عرض تقديمي لرئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات، اللواء بحري عبد القادر درويش، حول المخطط النهائي لتشغيل المحطة، بالإضافة إلى الخطوط الملاحية التي تم الاتفاق معها والأخرى الجاري التفاوض معها، والذى أكد على النتائج الأولية الملموسة منذ بدأ التشغيل التجريبي للمحطة من حيث بدء دخول ميناء الإسكندرية كأحد محطات الترانزيت في المستقبل لتحقيق غرض وزارة النقل بجعل مصر مركزا للتجارة واللوجستيات، وجذب خدمات جديدة إلى الموانئ المصرية نظرا لتوفر المناخ الملائم والأعماق المناسبة التي لم تتوفر من قبل لأول مرة تدخل سفينة بهذا الحجم إلى ميناء الإسكندرية.

جدير بالذكر أنه يساهم في المشروع كل من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات باستثمار مصري 100%.