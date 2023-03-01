 ضبط 31 مركبة توكتوك ودراجات نارية مخالفة خلال حملة مرورية بطنطا - بوابة الشروق
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ضبط 31 مركبة توكتوك ودراجات نارية مخالفة خلال حملة مرورية بطنطا

علاء شبل
نشر في: الأربعاء 1 مارس 2023 - 12:30 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 مارس 2023 - 12:30 م

نظمت إدارة مرور الغربية، حملة لضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية المخالفة بالشوارع الرئيسية بمدينة طنطا، وإحكام السيطرة والانضباط المروري وردع المخالفين من قائدي تلك المركبات.

وتلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، اليوم الأربعاء، إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية، يفيد بشن حملة موسعة؛ لضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية المخالفة بمدينة طنطا خلال 24 ساعة.

وأسفرت عن ضبط 31 مركبة توك توك ودراجات نارية مخالفة، والتحفظ عليها.

وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو تلك المخالفات وأصحابها.


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