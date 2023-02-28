جوتيريش يؤكد استمرار الأمم المتحدة في دعم العراق لمواجهة التحديات

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أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، استمرار دعم الأمم المتحدة للعراق لمواجهة التحديات الصعوبات وخاصة مايتعلق بالنازحين وإعادة المقيمين خارج العراق.

قال جوتيريش، في تصريحات صحفية مشتركة مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين في بغداد اليوم، "نحن نرحب بجهود العراق بالسماح بإعادة العراقيين المقيمين في الخارج لتحقيق الأمن والازدهار".

بدوره، قال الوزير حسين إن "العلاقات بين العراق والأمم المتحدة قوية وتفاعلية ونشكر دوما دور الأمين العام للأمم المتحدة في دعم المسيرة الديمقراطية بالعراق".

وأضاف"نتطلع إلى إجراء لقاءات ومباحثات مكثفة مع الأمين العام حول تطورات الوضع السياسي بالعراق والمنطقة والعالم وهناك تحديات وطنية وإقليمية وعالمية تحتاج إلى تبادل وجهات النظر بشأنها مع المنظمة الدولية".

وكانت وزارة الخارجية العراقية أعلنت اليوم وصول الأمين العام للأمم المتحدة إلى بغداد.

وذكرت مصادر بوزارة الخارجية أن نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجيَّة استقبل في ساعة متأخرة من الليلة الماضية الأمين العام للأمم المتحدة والوفد المرافق له في مطار بغداد الدولي.

وسيجتمع الأمين العام للأمم المتحدة خلال زيارته بالرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد ورئيس الحكومة محمد شياع السوداني ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.